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Футбол Спорт

Завершение строительства "Самара Арены" перенесли на 2018 год

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительно-монтажные работы на стадионе "Самара Арена" не будут завершены в 2017 году, как планировалось ранее, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Завершение строительства "Самара Арены" перенесли на 2018 год Завершение строительства "Самара Арены" перенесли на 2018 год
Фото: Игорь Казановский

Так, из предыдущей редакции постановления федерального правительства о бюджетных инвестициях в строительство стадиона исключаются фраза "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год". При этом новых сроков не устанавливается.

Также из документа следует, что 200 млн руб. инвестиций из федерального бюджета будет перенесено с 2017 на 2018 год. Всего в следующем году предстоит выполнить работ на 600 млн рублей.

"Существующее отставание в графике строительства "Самара Арены" будет наверстано в течение января-февраля будущего года", - комментируют в областном правительстве. Там также отмечают, что на всех семи строящихся сейчас стадионах (в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске) пусконаладочные работы и благоустройство прилегающих территорий будут проводиться в первом квартале 2018 года.

Дмитрий Азаров: "Отставание по строительству "Самара Арены" сокращается с каждым днем" Дмитрий Азаров: "Отставание по строительству "Самара Арены" сокращается с каждым днем"
Вице-премьер РФ Виталий Мутко получил подрядчику "Самара Арены" активизировать работы на объекте. Об этом 28 ноября в прямом эфире программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что ввод стадиона перенесен на 2018 год.

Напомним, информация об отставании строительства самарского стадиона от графика появилась весной 2016 года.

В апреле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе сроков ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" с декабря 2017 г. на начало 2018 года. В правительстве области тогда поясняли, что такое решение не отразится на сроках выполнения работ на объекте, а продление сроков необходимо для получения всей документации на ввод стадиона в эксплуатацию.

Во время пресс-конференции 14 декабря этого года президент Владимир Путин сообщил, что по одному из стадионов, строящихся к ЧМ-2018, есть отставание от графика в два месяца.

В тот же день врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в эфире тольяттинского телеканала  "ВАЗ ТВ" прокомментировал, что речь идет о "Самара Арене" и эта информация не является закрытой.

"Отставание - и значительное - было допущено в предыдущий период, был совершен целый ряд ошибок. Сегодня мы наверстываем упущенное и каждый день сокращаем срок отставания. С первого дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ в части ответственности не только регионального правительства и муниципалитетов, но и федеральных заказчиков. Напомню, стадион - все-таки объект федеральный. Но и там мы выстроили сегодня очень жесткий контроль за ежедневным планированием, а, главное, за ежедневным исполнением заданий. Был утвержден план-график, который сегодня исполняется. Уверен, что с задачей мы справимся. Сегодня мобилизованы все ресурсы, самым активным образом подключились нам в помощь министерства, правительство РФ в целом. Конечно, внимание президента к этому вопросу также добавляет импульса всем участникам процесса", - подчеркнул тогда Дмитрий Азаров.

Ранее глава региона отмечал, что строительство объекта не отстает от скорректированного графика, а по ряду работ есть опережение на день-два.

Напомним, первые официальные матчи на "Самара Арене" запланированы на апрель.

Во время ЧМ-2018 в Самаре будет сыграно четыре матча группового турнира, в том числе Россия - Уругвай, а затем - по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.

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