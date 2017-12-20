Завершение строительства "Самара Арены" перенесли на 2018 год

Строительно-монтажные работы на стадионе "Самара Арена" не будут завершены в 2017 году, как планировалось ранее, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Так, из предыдущей редакции постановления федерального правительства о бюджетных инвестициях в строительство стадиона исключаются фраза "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год". При этом новых сроков не устанавливается.

Также из документа следует, что 200 млн руб. инвестиций из федерального бюджета будет перенесено с 2017 на 2018 год. Всего в следующем году предстоит выполнить работ на 600 млн рублей.

"Существующее отставание в графике строительства "Самара Арены" будет наверстано в течение января-февраля будущего года", - комментируют в областном правительстве. Там также отмечают, что на всех семи строящихся сейчас стадионах (в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске) пусконаладочные работы и благоустройство прилегающих территорий будут проводиться в первом квартале 2018 года.

Дмитрий Азаров: "Отставание по строительству "Самара Арены" сокращается с каждым днем" Вице-премьер РФ Виталий Мутко получил подрядчику "Самара Арены" активизировать работы на объекте. Об этом 28 ноября в прямом эфире программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что ввод стадиона перенесен на 2018 год.

Напомним, информация об отставании строительства самарского стадиона от графика появилась весной 2016 года.

В апреле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе сроков ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" с декабря 2017 г. на начало 2018 года. В правительстве области тогда поясняли, что такое решение не отразится на сроках выполнения работ на объекте, а продление сроков необходимо для получения всей документации на ввод стадиона в эксплуатацию.

Во время пресс-конференции 14 декабря этого года президент Владимир Путин сообщил, что по одному из стадионов, строящихся к ЧМ-2018, есть отставание от графика в два месяца.

В тот же день врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в эфире тольяттинского телеканала "ВАЗ ТВ" прокомментировал, что речь идет о "Самара Арене" и эта информация не является закрытой.

"Отставание - и значительное - было допущено в предыдущий период, был совершен целый ряд ошибок. Сегодня мы наверстываем упущенное и каждый день сокращаем срок отставания. С первого дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ в части ответственности не только регионального правительства и муниципалитетов, но и федеральных заказчиков. Напомню, стадион - все-таки объект федеральный. Но и там мы выстроили сегодня очень жесткий контроль за ежедневным планированием, а, главное, за ежедневным исполнением заданий. Был утвержден план-график, который сегодня исполняется. Уверен, что с задачей мы справимся. Сегодня мобилизованы все ресурсы, самым активным образом подключились нам в помощь министерства, правительство РФ в целом. Конечно, внимание президента к этому вопросу также добавляет импульса всем участникам процесса", - подчеркнул тогда Дмитрий Азаров.

Ранее глава региона отмечал, что строительство объекта не отстает от скорректированного графика, а по ряду работ есть опережение на день-два.

Напомним, первые официальные матчи на "Самара Арене" запланированы на апрель.

Во время ЧМ-2018 в Самаре будет сыграно четыре матча группового турнира, в том числе Россия - Уругвай, а затем - по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.