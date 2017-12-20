Глава региона поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

В среду, 20 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности Российской Федерации. В этот день ровно 100 лет назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия.

Начиная торжественное мероприятие, начальник УФСБ РФ по Самарской области Владимир Татауров зачитал приветственный адрес от директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСО генерал-лейтенната Дмитрия Кочнева и начальника Главного управления специальных программ генерал-лейтенанта Александра Линца.

В нем, в частности, говорилось, что отечественные спецслужбы имеют давнюю и богатую историю, а лучшие традиции, заложенные старшими поколениями, продолжают составлять основу их успешной деятельности в настоящее время: "Сегодня обстановка в мире далека от стабильной. Рост международного влияния Российской Федерации, укрепление экономики и обороноспособности, внутренняя консолидация общества сталкиваются с агрессивным противодействием деструктивных сил, попытками отбросить страну назад".

В этих условиях, отмечалось в адресе, четкая координация и слаженность действий ведомств, их тесное сотрудничество позволяет максимально эффективно весь имеющийся арсенал сил и средств решения задач разведки и контрразведки, охраны государственных границ, высших должностных лиц, особо важных объектов и мобилизационной подготовки органов государственной власти.

"Сегодня в этом зале присутствуют ветераны, о вкладе которых в обеспечение национальной безопасности можно написать не одну книгу, в зале находятся действующие сотрудники, которые уже сегодня имеют право гордиться не только историческим прошлым, но и результатами текущей работы. Сегодня в этом зале мне не стыдно сказать, что я горжусь своими подчиненными", — отметил Владимир Татауров.

"Ваша служба сменила множество названий, но всегда на всех исторических этапах развития российского государства являлась оплотом социальной и политической стабильности страны, играла ключевую роль в защите национальных интересов", — подчеркнул в своем выступлении врио губернатора Дмитрий Азаров.

Он выразил уверенность, что служба в органах государственной безопасности требует особого склада характера: твердой веры в свою страну, в справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего.

"Управление ФСБ России по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение службы, а сотрудники Управления всегда с честью и гордостью выполняют свою работу большой государственной значимости", — отметил глава региона.

Он также напомнил, что требования к качеству и результативности работы спецслужб постоянно растут: "Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обозначил стратегическую задачу: обеспечение информационной безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что это важный фактор обеспечения обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления".

Отметил Дмитрий Азаров и огромную роль, которую играют органы безопасности не только в масштабе всей страны, но и нашего региона в частности, — при подготовке к двум важнейшим событиям в жизни нашей страны, предстоящим в следующем году — проведению выборов президента России и чемпионата мира по футболу.

"Новые задачи требуют и новых знаний, особой мобилизации, готовности действовать быстро и четко, предстоит большая ответственная работа, требующая максимального напряжения сил и особой ответственности каждого специалиста службы, — отметил глава региона. — Уверен, что опираясь на богатую историю, бесценный опыт своих предшественников, вы достойно справитесь с поставленными задачами. Еще раз искренне поздравляю вас с юбилеем. Слова особой признательности и уважения адресую ветеранам органов безопасности. Конечно, я от всей души поздравляю и всех действующих сотрудников, офицеров за самоотверженную службу на благо Родины!"

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан зачитал поздравление от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

"Российские спецслужбы играют важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета нашей страны. От вашей компетентности, уровня подготовки и личного мужества зависит эффективное решение таких задач, как противодействие иностранным разведкам, борьба с терроризмом и охрана государственной границы, пресечение коррупции и правонарушений в экономической сфере, а значит, стабильность в обществе и надёжная защита прав и свобод российских граждан", — говорилось в поздравлении полпреда.

"Глубокая признательность и благодарность ветеранам ведомства, честно служившим своей стране, своему народу, сохранившим авторитет и высочайший потенциал отечественных спецслужб. Убежден, что сотрудники органов безопасности и впредь будут достойно решать поставленные задачи, надежно служить интересам России и ее граждан. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых успехов в служении России!"

Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов отметил, что история ФСБ имеет особые героические страницы. И жители России, и жители Самарской области с особым уважением и почтением относятся к сотрудникам ФСБ.

"Люди понимают, что их безопасность, безопасность нашей Родины, нашей Самарской области находится в руках надежных, высокопрофессиональных и очень ответственных сотрудников. Вы решаете самые важные, самые ключевые задачи — обеспечение Конституционного строя, обеспечение безопасности нашей страны, обеспечение жителей страны и области".

Также на торжественном мероприятии лучшие сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области были отмечены наградами президента России, ФСБ и губернатора Самарской области.