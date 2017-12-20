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Глава региона поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности Российской Федерации. В этот день ровно 100 лет назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия.

Глава региона поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником Глава региона поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником
Фото: Юлия Рубцова

Начиная торжественное мероприятие, начальник УФСБ РФ по Самарской области Владимир Татауров зачитал приветственный адрес от директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСО генерал-лейтенната Дмитрия Кочнева и начальника Главного управления специальных программ генерал-лейтенанта Александра Линца.

В нем, в частности, говорилось, что отечественные спецслужбы имеют давнюю и богатую историю, а лучшие традиции, заложенные старшими поколениями, продолжают составлять основу их успешной деятельности в настоящее время: "Сегодня обстановка в мире далека от стабильной. Рост международного влияния Российской Федерации, укрепление экономики и обороноспособности, внутренняя консолидация общества сталкиваются с агрессивным противодействием деструктивных сил, попытками отбросить страну назад".

В этих условиях, отмечалось в адресе, четкая координация  и слаженность действий ведомств, их тесное сотрудничество позволяет максимально эффективно весь имеющийся арсенал сил и средств решения задач разведки и контрразведки, охраны государственных границ, высших должностных лиц, особо важных объектов и мобилизационной подготовки органов государственной власти.

"Сегодня в этом зале присутствуют ветераны, о вкладе которых в обеспечение национальной безопасности можно написать не одну книгу, в зале находятся действующие сотрудники, которые уже сегодня имеют право гордиться не только историческим прошлым, но и результатами текущей работы. Сегодня в этом зале мне не стыдно сказать, что я горжусь своими подчиненными", — отметил Владимир Татауров.

"Ваша служба сменила множество названий, но всегда на всех исторических этапах развития российского государства являлась оплотом социальной и политической стабильности страны, играла ключевую роль в защите национальных интересов", — подчеркнул в своем выступлении врио губернатора Дмитрий Азаров.

Он выразил уверенность, что служба в органах государственной безопасности требует особого склада характера: твердой веры в свою страну, в справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего.

"Управление ФСБ России по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение службы, а сотрудники Управления всегда с честью и гордостью выполняют свою работу большой государственной значимости", — отметил глава региона.

Он также напомнил, что требования к качеству и результативности работы спецслужб постоянно растут: "Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обозначил стратегическую задачу: обеспечение информационной безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что это важный фактор обеспечения обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления".

Отметил Дмитрий Азаров и огромную роль, которую играют органы безопасности не только в масштабе всей страны, но и нашего региона в частности, — при подготовке к двум важнейшим событиям в жизни нашей страны, предстоящим в следующем году — проведению выборов президента России и чемпионата мира по футболу.

"Новые задачи требуют и новых знаний, особой мобилизации, готовности действовать быстро и четко, предстоит большая ответственная работа, требующая максимального напряжения сил и особой ответственности каждого специалиста службы, — отметил глава региона. — Уверен, что опираясь на богатую историю, бесценный опыт своих предшественников, вы достойно справитесь с поставленными задачами. Еще раз искренне поздравляю вас с юбилеем. Слова особой признательности и уважения адресую ветеранам органов безопасности. Конечно, я от всей души поздравляю и всех действующих сотрудников, офицеров за самоотверженную службу на благо Родины!"

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан зачитал поздравление от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

"Российские спецслужбы играют важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета нашей страны. От вашей компетентности, уровня подготовки и личного мужества зависит эффективное решение таких задач, как противодействие иностранным разведкам, борьба с терроризмом и охрана государственной границы, пресечение коррупции и правонарушений в экономической сфере, а значит, стабильность в обществе и надёжная защита прав и свобод российских граждан", — говорилось в поздравлении полпреда.

"Глубокая признательность и благодарность ветеранам ведомства, честно служившим своей стране, своему народу, сохранившим авторитет и высочайший потенциал отечественных спецслужб. Убежден, что сотрудники органов безопасности и впредь будут достойно решать поставленные задачи, надежно служить интересам России и ее граждан. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых успехов в служении России!"

Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов отметил, что история ФСБ имеет особые героические страницы. И жители России, и жители Самарской области с особым уважением и почтением относятся к сотрудникам ФСБ.

"Люди понимают, что их безопасность, безопасность нашей Родины, нашей Самарской области находится в руках надежных, высокопрофессиональных и очень ответственных сотрудников. Вы решаете самые важные, самые ключевые задачи — обеспечение Конституционного строя, обеспечение безопасности нашей страны, обеспечение жителей страны и области".

Также на торжественном мероприятии лучшие сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области были отмечены наградами президента России, ФСБ и губернатора Самарской области.

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