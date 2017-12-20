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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС по буллитам обыграл одного из лидеров чемпионата ВХЛ - "Зауралье" — 2:1

КУРГАН. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 декабря, в очередном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на выезде в Кургане в серии буллитов одержал победу над местным "Зауральем" — 2:1.

Поединок с одним из лидеров турнира команда начала уверенно. На 16-й минуте "летчики" повели в счете. Ближний угол ворот "Зауралья" поразил Данил Гареев — 0:1. Ассистировали ему Андрей Феклистов и Максим Пушкарский.

Хозяева отыгрались в начале второй двадцатиминутки. Точный бросок по воротам Антон Гичева, для которого сегодняшний матч стал дебютным в этом сезоне, нанес Дмитрий Колготин — 1:1.

Больше до конца основного времени соперники ворота друг друга поразить не смогли. Не сменились цифры на табло и в овертайме. Серия буллитов получилась для команд достаточно долгой. В соревновании точности и хладнокровия победу одержали "летчики". В 11-й попытке самарцев шайбу в ворота "Зауралья" отправил Андрей Феклистов. 2:1, есть победа ЦСК ВВС. Она стала для команды первой с 15 октября.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Романова проведут 22 декабря. В Караганде ЦСК ВВС сыграет с местной "Сарыаркой". Начало встречи — в 17:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.

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