"Благословенная Самара" собрала более 30 тысяч посетителей

Последним проектом второго полугодия 2017 года стала рождественская православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара", которая состоялась в ВК "Экспо-Волга" с 14 по 20 декабря.

По благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия состоялся традиционный Рождественский проект. В честь открытия прошел торжественный молебен у центральной Святыни - ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. За семь дней выставку посетило более 30 тысяч человек. Также у всех желающих была возможность прикоснуться к еще двум святыням - частице Покрова Божией Матери и Ташлинской иконе.

Организаторы подготовили для гостей и посетителей интенсивную, содержательную программу, всего более 75 мероприятий: презентации новых книг, семинары, концерты, мастер-классы по колокольному звону, лепке из глины, рукоделию. Главная тема - краеведение Самарской области. Впервые на выставке были представлены районы области с отдельной деловой программой и экспозицией. Каждый день выставки был посвящен одному из районов, где находятся памятники церковной архитектуры, порой не известные обществу. Местные жители, исследователи, краеведы и просто заинтересованные люди в рамках деловой программы информировали жителей Самарской области не только об истории храмов и нынешнем состоянии архитектурных памятников, но и о людях, которые являются нашим главным достоянием. На площадке выставки были представлены Шигонский, Красноярский, Сергиевский, Безенчукский муниципальные районы.

На выставке свою продукцию представили более 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Белоруссии, Украины, Греции, Республики Крым, Республики Мордовия, Республики Башкирия, Абхазии, Нижегородской области, Удмуртии, Грузии. Гости смогли приобрести редкие рукописные иконы, книги, целебные травы, узорные платки, льняную одежду, подарки на Новый год и Рождество, а также диковинные угощения к праздничному столу.

Также перед гостями выставки выступили православные писатели - отец Николай Агафонов и отец Сергий Гусельников, Алексей Алексеевич Солоницын презентовал свою новую книгу "Он родился мертвым, а умер живым" о митрополите Санкт-Петербургском и Ладожском Иоанне. Для начинающих прихожан состоялся блок-лекций "Я пришел в храм, пусть меня научат…".

"У нас традиционно богатая предрождественская ярмарка как духовной литературы и православных товаров, так и светских товаров, посвященных празднику. Для того чтобы каждый пришедший сюда мог порадовать себя и своих близких хорошими, достойными подарками и поднять настроение себе к Новому году", - резюмировал генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.