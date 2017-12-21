СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

Близится к концу проверка по факту ЧП, произошедшего 20 октября в детском саду "Чебурашка" в с. Выселки Ставропольского района Самарской области.

В тот день четырехлетняя девочка попросила у воспитателя воды. Та взяла с кухни стакан, внутри была какая-то жидкость. Впоследствии оказалось, что это не вода, а химический раствор то ли для мытья посуды, то ли для дезинфекции.

Как бы то ни было, выпив содержимое стакана, ребенок попал в реанимацию, у нее диагностировали тяжелые химические ожоги внутренних органов. Согласно информации, размещенной на странице мамы пострадавшей в соцсетях, лечиться девочке приходится до сих пор, деньги на лечение перечисляют родные, друзья и посторонние люди, которые случайно узнали о произошедшем. Недавно для консультации по поводу возможного лечения семья ездила в Москву.

В региональном Следственном комитете подтвердили, что знают о случившемся. "По факту произошедшего ведется проверка, предполагаемая дата ее окончания - 27 декабря", - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

В самом детсаду сообщили, что комментировать произошедшее может лишь заведующая, которой в данный момент на рабочем месте нет.

Неофициально источник в правоохранительных органах рассказал, что, вероятнее всего, будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье "Халатность": злого умысла в действиях воспитателя никто не видит и произошедшее готовы квалифицировать как несчастный случай.

Впрочем, даже если уголовное дело не будет возбуждено, семья девочки останется вправе требовать возмещения затрат на ее лечение с воспитательницы в порядке гражданского судопроизводства.