Управление Минюста по Самарской области возглавил Дмитрий Сержантов

Новым руководителем управления Минюста России по Самарской области назначен Дмитрий Сержантов. Сегодня в рамках рабочего визита в Самару начальника главного управления Минюста России по Нижегородской области Сергея Быстревского Дмитрий Сержантов был представлен руководителям теруправлений федеральных органов власти и органам государственной власти Самарской области.

Мероприятие проходило в правительстве области при участии врио вице-губернатора региона Юрия Рожина и главного федерального инспектора Сергея Чабана. Сергей Быстревский отметил большой профессиональный опыт работы Дмитрия Сержантова в органах юстиции. После торжественной церемонии состоялась рабочая встреча Дмитрия Сержантова и Сергея Быстревского с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Напомним, возглавлявший самарское управление Минюста Сергей Быстревский в декабре 2017 г. перешел на аналогичную должность в Нижний Новгород. До последнего времени самарской структурой Минюста с приставкой "врио" руководил заместитель начальника управления Павел Сокол.