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Управление Минюста по Самарской области возглавил Дмитрий Сержантов

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым руководителем управления Минюста России по Самарской области назначен Дмитрий Сержантов. Сегодня в рамках рабочего визита в Самару начальника главного управления Минюста России по Нижегородской области Сергея Быстревского Дмитрий Сержантов был представлен руководителям теруправлений федеральных органов власти и органам государственной власти Самарской области.

Мероприятие проходило в правительстве области при участии врио вице-губернатора региона Юрия Рожина и главного федерального инспектора Сергея Чабана.

Сергей Быстревский отметил большой профессиональный опыт работы Дмитрия Сержантова в органах юстиции.

После торжественной церемонии состоялась рабочая встреча Дмитрия Сержантова и Сергея Быстревского с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, возглавлявший самарское управление Минюста Сергей Быстревский в декабре 2017 г. перешел на аналогичную должность в Нижний Новгород. До последнего времени самарской структурой Минюста с приставкой "врио" руководил заместитель начальника управления Павел Сокол.

Дмитрий Сержантов родился 18 января 1975 г. в Чебоксарах (Чувашская Республика), в 1998 г. окончил Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова по специальности "юриспруденция".

С 1997 по 1998 гг. Дмитрий Сержантов работал юрисконсультом в ООО "Яблоко", в 1998 г. начал работу в министерстве юстиции Чувашской Республики специалистом первой категории. В 2003 г. с должности начальника отдела судебно-правовой защиты, информационно-аналитического и методического обеспечения деятельности управления Минюста РФ по Чувашии перешел в администрацию президента республики на пост заместителя начальника Государственно-правового управления.

В 2010 г. стал заместителем министра юстиции Чувашской Республики, в 2011 г. - начальником республиканского управления Минюста РФ.

С 15 декабря 2017 г. Дмитрий Сержантов возглавил управление Минюста по Самарской области.

 

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