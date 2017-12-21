Прокуратура через суд требует восстановления пруда Сухой около СГСПУ

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Самарский районный суд Самары иск с требованием восстановить пруд Сухой, расположенный на территории СГСПУ.

По данным надзорного ведомства, университет весной и осенью 2017 г. незаконно пытался засыпать пруд строительными отходами.

При этом водный объект расположен на земле, находящейся в госсобственности, и не может быть самовольно засыпан и изменен. А в результате незаконных манипуляций была нарушена среда обитания тритона обыкновенного - редкого животного, занесенного в Красную книгу Самарской области.

В связи с этим 22 ноября 2017 г. прокуратура обратилась в Самарский районный суд.