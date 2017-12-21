Борис Ремезенцев стал почетным гражданином Самарской области

В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров вручил высшую региональную награду - знак "Почетный гражданин Самарской области" - заслуженному энергетику РФ, почетному работнику топливно-энергетического комплекса Борису Федоровичу Ремезенцеву. Торжественная церемония состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках празднования Дня энергетика.

Энергетической отрасли Борис Ремезенцев отдал почти полвека. Про него говорят: человек-легенда.

Он участвовал в становлении энергетической отрасли на берегах Волги: под руководством Ремезенцева были решены вопросы по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации Безымянской ТЭЦ, он участвовал в строительстве замещающих мощностей новокуйбышевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Центральной отопительной котельной, Самарской ГРЭС, расширении Сызранской, Самарской и ТЭЦ Волжского автозавода. С 1988 по 1999 годы Борис Ремезенцев возглавлял самарскую энергосистему: сначала был управляющим "Куйбышевэнерго", затем - генеральным директором ОАО "Самараэнерго".

8 декабря ветерану исполнилось 80 лет. Он по-прежнему бодр и активен. Его жизненное кредо: "Надо быть оптимистом по жизни".

Ветеран рассказывает, что, несмотря на трудности, которые встречались в профессиональной деятельности, оценивает годы в энергетике как "сплошное счастье". "Тяжелейшая, героическая работа, морозы, аварии… В итоге понимаю - этим можно и нужно гордиться", - говорит почетный гражданин Самарской области.

"Мне повезло с работой, с друзьями, - продолжает ветеран-энергетик. - Уважительное отношение к людям - залог успеха в жизни и на производстве".

Про профессионализм и человеческие качества Бориса Ремезенцева ходят легенды. "С первых минут общения я был восхищен его интеллектом, его уважительным отношением к людям, его пониманием проблем, его мудростью. Я понял, что судьба свела меня с великим человеком", - таким запомнил свое знакомство с Борисом Ремезенцевым врио губернатора Дмитрий Азаров.

"Борис Федорович, для меня большая честь - вручить вам высшую награду Самарской области. Спасибо, что вы у нас есть", - сказал Дмитрий Азаров во время награждения.

После того как Борису Ремезенцеву были вручены знак и атрибуты высшей региональной награды, зал несколько минут рукоплескал Почетному гражданину Самарской области.

Поздравляя энергетиков с профессиональным праздником, Дмитрий Азаров подчеркнул: традиции в отрасли тесно переплетаются с новыми инновационными подходами к системе управления, что позволяет энергетическому комплексу, сохраняя лучшее, двигаться вперед, к новым ориентирам. И решать задачи, которые ставит президент России перед энергетическим комплексом и экономикой страны в целом.

"В зоне нашей с вами общей ответственности находятся развитие экономики региона, устойчивая работа и развитие предприятий Самарской области, в зоне нашей общей ответственности находятся тепло и уют в доме каждого жителя региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона акцентировал внимание, что следующий год для страны и области будет особенным. В марте состоятся выборы президента России, а летом Самара примет матчи чемпионата мира по футболу. Дмитрий Азаров подчеркнул: со своей задачей в рамках подготовки к мундиалю энергетики справились качественно и в срок.

"Все задачи, которые ставились по подстанции "Стадион", по сетевому хозяйству, решены вовремя и без отставаний. Я хочу вас за это поблагодарить", - обратился к энергетикам Дмитрий Азаров.

Отметим, что подстанция 110/10 кВ "Стадион", команду на пуск которой дал президент России Владимир Путин, станет главным питающим центром строящегося стадиона "Самара Арена" на 45 тысяч мест, а также других спортивных объектов и всей прилегающей инфраструктуры. Кроме того, ввод энергообъекта открывает возможности для электроснабжения уже существующих и присоединения новых бытовых и промышленных потребителей.

В День энергетика глава региона также вручил представителям отрасли почетные звания, грамоты и благодарности. Так, заслуженным работником энергетического комплекса Самарской области стала заместитель начальника службы технологических систем управления филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" Ирина Минкина.

От имени депутатов Самарской губернской думы поблагодарил энергетиков за надежную, безаварийную работу спикер регионального парламента Виктор Сазонов. Он отметил, что энергетика - это основа жизни, основа развития.

"Ваши победы - это победы нашего региона и его экономики, в конечном итоге это победы нашей страны", - подчеркнул Виктор Сазонов.