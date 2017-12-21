16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Ревенко: ЕР окажет Дмитрию Азарову поддержку на выборах главы региона Андрей Колядин: Дмитрий Азаров сохранил свое влияние в "Единой России" Дмитрий Азаров: Я уверен, что Владимира Владимировича Путина на выборах поддержит абсолютное большинство граждан страны Глава региона встретился с обманутыми дольщиками коттеджного поселка "Дубрава" Дмитрий Азаров принял участие в образовательном проекте "Диалог на равных"

Губернатор Власть и политика

Регион сможет два года использовать 5 млрд руб. бюджетного кредита по программе реструктуризации

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 185
Версия для печати

Благодаря федеральной программе реструктуризации госдолга Самарская область получит возможность использовать в 2018 и 2019 годах около 5 млрд рублей, об этом в четверг, 21 декабря, рассказал глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия-24. Самара".

Фото: Андрей Савельев

"В Самарской области - значительный уровень госдолга, - напомнил врио губернатора. - И сегодня мы взяли обязательства по его снижению. Мы будем получать меры федеральной поддержки, если будем придерживаться финансовой дисциплины и погашать накопленные долги".

По его словам, если бы не такая высокая долговая нагрузка, область могла бы 15 млрд руб. дополнительно потратить на поддержку ветеранов, нуждающихся семей и т.д.

Впрочем, программа реструктуризации бюджетных кредитов позволит региону использовать дополнительные средства, хотя и в меньшем объеме.

"В 2018 году мы должны были погасить бюджетные кредиты на 5,5 млрд рублей. Мы вынуждены были бы замещать их коммерческими и дополнительно тратили бы на обслуживание госдолга около 400 млн рублей", - рассказывает врио губернатора.

Однако благодаря инициативе президента Владимира Путина по реструктуризации бюджетных кредитов область сможет в 2018 и 2019 годах погасить лишь по 5% от этой суммы.

"По сути, это дает нам возможность использовать эти 5 млрд в 2018 году. В том числе для решения актуальных задач в ситуации подготовки к чемпионату мира, необходимости поддержки нуждающихся, поддержки бизнеса, строительства школ и детсадов. Такая возможность дана. Это крайне важно для экономики региона", - отметил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:30 Решения по благоустройству будут приниматься только с учетом мнения жителей

Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:27 В Самаре разработали проект реставрации хоральной синагоги

В который раз? Будем надеяться на лучшее.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:25 Реставрацию Коммерческого клуба завершат весной 2018 года

Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 10:59 В СамГТУ будут готовить инженеров-реставраторов

Важное для самарской школы реставраторов решение.

Фото на сайте

В Самаре отметили День энергетика

В Самаре отметили День энергетика

Накануне Дня конституции Дмитрий Азаров вручил государственные награды

Накануне Дня конституции Дмитрий Азаров вручил государственные награды

В Самаре почтили память Героев Отечества

В Самаре почтили память Героев Отечества

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31