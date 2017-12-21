Регион сможет два года использовать 5 млрд руб. бюджетного кредита по программе реструктуризации

Благодаря федеральной программе реструктуризации госдолга Самарская область получит возможность использовать в 2018 и 2019 годах около 5 млрд рублей, об этом в четверг, 21 декабря, рассказал глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия-24. Самара".

"В Самарской области - значительный уровень госдолга, - напомнил врио губернатора. - И сегодня мы взяли обязательства по его снижению. Мы будем получать меры федеральной поддержки, если будем придерживаться финансовой дисциплины и погашать накопленные долги".

По его словам, если бы не такая высокая долговая нагрузка, область могла бы 15 млрд руб. дополнительно потратить на поддержку ветеранов, нуждающихся семей и т.д.

Впрочем, программа реструктуризации бюджетных кредитов позволит региону использовать дополнительные средства, хотя и в меньшем объеме.

"В 2018 году мы должны были погасить бюджетные кредиты на 5,5 млрд рублей. Мы вынуждены были бы замещать их коммерческими и дополнительно тратили бы на обслуживание госдолга около 400 млн рублей", - рассказывает врио губернатора.

Однако благодаря инициативе президента Владимира Путина по реструктуризации бюджетных кредитов область сможет в 2018 и 2019 годах погасить лишь по 5% от этой суммы.

"По сути, это дает нам возможность использовать эти 5 млрд в 2018 году. В том числе для решения актуальных задач в ситуации подготовки к чемпионату мира, необходимости поддержки нуждающихся, поддержки бизнеса, строительства школ и детсадов. Такая возможность дана. Это крайне важно для экономики региона", - отметил Дмитрий Азаров.