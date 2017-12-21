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Глава региона: "Без поддержки общества победить коррупцию невозможно"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом в четверг, 21 декабря, в прямом эфире программы "Главная тема" напомнил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Глава региона: "Без поддержки общества победить коррупцию невозможно" Глава региона: "Без поддержки общества победить коррупцию невозможно"
Фото: Андрей Савельев

Он акцентировал внимание на том, что в стране ведется беспрецедентная борьба с коррупционными проявлениями без оглядки на чины и звания.

"Но без поддержки общества, без нетерпимости общества, без принципиального решения - не давать взятки - с этой задачей справиться нельзя. Ни одному государству это не удалось", - сказал Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в последние годы наибольшее количество коррупционных преступлений фиксируется в строительной отрасли. Дмитрий Азаров подчеркнул: в то время как все регионы в этой сфере упрощают процессы, в Самарской области количество необходимых процедур до последнего времени росло, как и время выдачи разрешительной документации.

"Это создает поле для коррупции. Каждый такой барьер, каждое дополнительное согласование - это дополнительная возможность для получения взятки или вымогательства", - констатировал Дмитрий Азаров.

Поэтому одно из первых поручений врио губернатора касалось организации выдачи разрешений на строительство через многофункциональные центры. С 1 декабря этот процесс был запущен.

"Мы сокращаем сроки, мы фактически убираем чиновника, принимающего решения, от общения с заявителем. Это однозначно сужает коррупционное поле. Поверьте, по каждому направлению деятельности мы будем создавать условия для того, чтобы ни чиновничьего беспредела, ни взяточничества не было", - сказал руководитель области.

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