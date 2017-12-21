Куда обращаться с предложениями по благоустройству

В Самарской области создана сеть пунктов приема предложений по благоустройству общественных пространств.

Напомним, приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" инициировал президент России Владимир Путин. Он реализуется при активном и непосредственном участии жителей муниципальных образований области.

Цель проекта - сделать городское пространство современным, эргономичным, по-настоящему комфортным для жителей.

Механизм общественного участия в создании проектов по изменению городских территорий прост и понятен. Чтобы навести порядок в общественных пространствах - скверах, парках, на набережных, - надо обращаться со своими предложениями в специально созданные по всей Самарской области пункты приема. Вот их полный перечень с контактами ответственных лиц. Пункты приема предложений по благоустройству.xlsx