Куда обращаться с предложениями по благоустройству

В Самарской области создана сеть пунктов приема предложений по благоустройству общественных пространств.
Напомним, приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" инициировал президент России Владимир Путин. Он реализуется при активном и непосредственном участии жителей муниципальных образований области.
Цель проекта - сделать городское пространство современным, эргономичным, по-настоящему комфортным для жителей.
Механизм общественного участия в создании проектов по изменению городских территорий прост и понятен. Чтобы навести порядок в общественных пространствах - скверах, парках, на набережных, - надо обращаться со своими предложениями в специально созданные по всей Самарской области пункты приема. Вот их полный перечень с контактами ответственных лиц. Пункты приема предложений по благоустройству.xlsx
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...