БК "Самара-2" во втором матче переиграл "Парму-2" - 100:76

В четверг, 21 декабря, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" принимал "Парму-2".

Пермяки не дали хозяевам убежать далеко вперед, а к середине стартового периода и вовсе сами вышли вперед (9:10). Но самарцы на эту дерзость ответили стремительным ударом - 6:0. Солировал на первых минутах Дмитрий Гусенков, сходу набравший девять очков. А потом Филипп Стойко дважды попал издали, лишь укрепив преимущество "Самары-2" - 23:17 к концу десятиминутки.

Но и во второй четверти гости держались совсем рядом, на расстоянии в шесть-восемь очков. А за четыре минуты до большого перерыва, забив две трехи подряд, вынудили Дмитрия Пивцайкина запросить тайм-аут - 33:31. Внушение от тренера подействовало: в течение минуты Иван Ребров и Дмитрий Халдеев вернули разницу к 8-очковому рубежу. И к большому перерыву усилиями Гусенкова и Халдеева (25 очков на двоих за первую половину) "Самара" подходила с двузначным перевесом (49:38).

Во второй половине соперники продолжили играть в открытый баскетбол. Иван Ребров, Агасий Тоноян и Филипп Стойко за минуту после перерыва довели разницу до максимальных "+17" (57:40). Все попытки пермяков перехватить инициативу позволили им лишь пару раз сокращать отставание до 13 очков. А в концовке третьей десятиминутки все те же Ребров, Халдеев и Стойко отправили соперника в нокаут - 79:58.

В заключительной четверти самарцы и не подумали сбавлять ход, неумолимо приближаясь к знаковой отметке в 100 очков. Но сделать это удалось лишь за полминуты до финальной сирены, когда Михаил Ермилов реализовал штрафной. 100:76 - вторая уверенная победа "Самары-2".

До конца года "Самара-2" проведет еще два матча: 24 и 25 декабря команда примет "ЦСКА-Юниор", сообщает официальный сайт клуба.