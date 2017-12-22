В Тольятти под колеса легковушки попала 11-летняя девочка

В четверг, 21 декабря, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием 24-летнего водителя автомобиля Lada Granta, который примерно в 18:35 ехал по ул. Победы в направлении ул. Гагарина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, напротив дома № 51 по ул. Победы он сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода.

После ДТП ребенок был доставлен в лечебное учреждение с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП устанавливаются.