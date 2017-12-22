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Здравоохранение Общество

Помощь Сызранского НПЗ поднимает здравоохранение Сызранского района на новый уровень

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" (входит в структуру НК "Роснефть") в 2017 году оказало значительную помощь трем медицинским учреждениям и двум общественным организациям.

Фото: Фото предоставлено АО "СНПЗ"

Среди получателей благотворительной помощи нефтяников - Сызранская городская больница №2. Это единственное в городе учреждение, где оказывается специализированная и неотложная медицинская помощь детям. Кроме жителей Сызрани, учреждение обслуживает детей, проживающих в Сызранском, Шигонском районах и городе Октябрьске. Клиника включает в себя стационары, детские и взрослую поликлиники, женскую консультацию, отделение организации медпомощи детям и подросткам в образовательных учреждениях. В 2017 г. на выделенные Сызранским НПЗ средства были закуплены лабораторное оборудование (анализатор газового состава крови и электролитов и гематологический анализатор), легковой автомобиль для выездов фельдшера к пациентам, оргтехника, сплит-системы, медицинские инструменты, в том числе инструментарий для проведения лапароскопических операций.

В центральной городской больнице благодаря благотворительной помощи Сызранского НПЗ в кардиологическое отделение закупили электрокардиостимулятор для оказания экстренной помощи пациентам с аритмией. Нарушение ритма сердца - коварное заболевание, при нем может наступить внезапная остановка сердца и смерть. Пациенты с нарушением ритма составляют 20% от всех больных, госпитализируемых ежегодно в кардиологическое отделение Сызранской ЦГБ, на которое возложены функции центра аритмологии для жителей г. Сызрани и близлежащих районов.

В физиотерапевтическое отделение ЦГБ приобретен аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс", который с успехом применяется в неврологической практике, а также при заболеваниях костно-мышечной системы и после травм.

Самое дорогое оборудование приобретено в отделение травматологии: инструменты для обработки костной ткани и установки имплантов для остеосинтеза при проведении сложных травматолого-ортопедических операций.

Станция скорой медицинской помощи на средства Сызранского НПЗ приобрела два санитарных автомобиля. Ежегодно Сызранская станция скорой медицинской помощи выполняет 71500 выездов в Сызрань и Сызранский район. Транспорт - ключевая составляющая службы СМП, определяющая оперативность и качество ее работы. Более половины санитарных автомобилей имеют 100%-й износ и подлежат выводу из эксплуатации. Ежедневно на линию выходят 16 автомобилей.

Напомним, в 2012 году СНПЗ также оказывал благотворительную помощь Центральной городской больнице - тогда крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение пополнилось двумя современными реанимобилями. В 2013 и 2014 годах на средства СНПЗ в ЦГБ приобрели медоборудование и мебель, улучшили материально-техническую базу.

В городской больнице №2 в 2013 году на выделенные заводом благотворительные средства сделали ремонт в педиатрии и детской хирургии, закупили мебель, санитарный автомобиль, аппарат УЗИ и передвижной рентген-аппарат.

Социально ответственный бизнес, который ведет СНПЗ, помогает в решении важнейших задач медучреждениям района, и это повышает качество медицинской помощи населению.

Гид потребителя

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Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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