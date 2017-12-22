Помощь Сызранского НПЗ поднимает здравоохранение Сызранского района на новый уровень

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" (входит в структуру НК "Роснефть") в 2017 году оказало значительную помощь трем медицинским учреждениям и двум общественным организациям.

Среди получателей благотворительной помощи нефтяников - Сызранская городская больница №2. Это единственное в городе учреждение, где оказывается специализированная и неотложная медицинская помощь детям. Кроме жителей Сызрани, учреждение обслуживает детей, проживающих в Сызранском, Шигонском районах и городе Октябрьске. Клиника включает в себя стационары, детские и взрослую поликлиники, женскую консультацию, отделение организации медпомощи детям и подросткам в образовательных учреждениях. В 2017 г. на выделенные Сызранским НПЗ средства были закуплены лабораторное оборудование (анализатор газового состава крови и электролитов и гематологический анализатор), легковой автомобиль для выездов фельдшера к пациентам, оргтехника, сплит-системы, медицинские инструменты, в том числе инструментарий для проведения лапароскопических операций.

В центральной городской больнице благодаря благотворительной помощи Сызранского НПЗ в кардиологическое отделение закупили электрокардиостимулятор для оказания экстренной помощи пациентам с аритмией. Нарушение ритма сердца - коварное заболевание, при нем может наступить внезапная остановка сердца и смерть. Пациенты с нарушением ритма составляют 20% от всех больных, госпитализируемых ежегодно в кардиологическое отделение Сызранской ЦГБ, на которое возложены функции центра аритмологии для жителей г. Сызрани и близлежащих районов.

В физиотерапевтическое отделение ЦГБ приобретен аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс", который с успехом применяется в неврологической практике, а также при заболеваниях костно-мышечной системы и после травм.

Самое дорогое оборудование приобретено в отделение травматологии: инструменты для обработки костной ткани и установки имплантов для остеосинтеза при проведении сложных травматолого-ортопедических операций.

Станция скорой медицинской помощи на средства Сызранского НПЗ приобрела два санитарных автомобиля. Ежегодно Сызранская станция скорой медицинской помощи выполняет 71500 выездов в Сызрань и Сызранский район. Транспорт - ключевая составляющая службы СМП, определяющая оперативность и качество ее работы. Более половины санитарных автомобилей имеют 100%-й износ и подлежат выводу из эксплуатации. Ежедневно на линию выходят 16 автомобилей.

Напомним, в 2012 году СНПЗ также оказывал благотворительную помощь Центральной городской больнице - тогда крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение пополнилось двумя современными реанимобилями. В 2013 и 2014 годах на средства СНПЗ в ЦГБ приобрели медоборудование и мебель, улучшили материально-техническую базу.

В городской больнице №2 в 2013 году на выделенные заводом благотворительные средства сделали ремонт в педиатрии и детской хирургии, закупили мебель, санитарный автомобиль, аппарат УЗИ и передвижной рентген-аппарат.

Социально ответственный бизнес, который ведет СНПЗ, помогает в решении важнейших задач медучреждениям района, и это повышает качество медицинской помощи населению.