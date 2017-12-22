В с. Нижнее Санчелеево под Тольятти шесть человек отравились угарным газом

В пятницу, 22 декабря, около семи часов утра, по предварительным данным, в одном из зданий по ул. Горького в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района шесть молодых людей, предположительно, иностранных рабочих, получили отравление угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Трое пострадавших поступили в лечебное учреждение. Предварительно, один из них в коме, второй в тяжелом состоянии и третий в состоянии средней тяжести. Медпомощь также понадобилась еще трем пострадавшим, но госпитализированы они или нет пока неизвестно.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Молодые люди отравились продуктами горения от костра или печки.