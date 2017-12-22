В с. Нижнее Санчелеево под Тольятти шесть человек отравились угарным газом

В пятницу, 22 декабря, около семи часов утра, по предварительным данным, в одном из зданий по ул. Горького в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района шесть молодых людей, предположительно, иностранных рабочих, получили отравление угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Трое пострадавших поступили в лечебное учреждение. Предварительно, один из них в коме, второй в тяжелом состоянии и третий в состоянии средней тяжести. Медпомощь также понадобилась еще трем пострадавшим, но госпитализированы они или нет пока неизвестно.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Молодые люди отравились продуктами горения от костра или печки.
Последние комментарии
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!