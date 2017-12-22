В Волжском районе погибла пассажирка Lada Kalina, столкнувшейся с КамАЗом

В Волжском районе 21 декабря, в 16:40, 57-летний водитель Lada Kalina двигался со стороны с. Лопатино в направлении трассы Самара — Оренбург, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Водителя легковушки госпитализировали с множественными травмами. Его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.
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Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые