В Волжском районе погибла пассажирка Lada Kalina, столкнувшейся с КамАЗом

В Волжском районе 21 декабря, в 16:40, 57-летний водитель Lada Kalina двигался со стороны с. Лопатино в направлении трассы Самара — Оренбург, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водителя легковушки госпитализировали с множественными травмами. Его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.