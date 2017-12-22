Дмитрий Азаров: "Профессия спасателя - одна из самых важных, необходимых и благородных"

В пятницу, 22 декабря, в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось торжественное собрание, приуроченное к Дню спасателя. В зале собрались ветераны МЧС, работники пожарной охраны, представители поисково-спасательной службы, инспекторы ГИМС.

Встреча началась с торжественного выноса знамени МЧС и звучания российского гимна. Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко зачитал поздравление от министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова.

"Уходящий год в очередной раз подтвердил высокий профессионализм наших спасателей и мировое признание спасательной службы России. На мужество и прочность нас испытали сотни чрезвычайных ситуаций", - говорится в адресе. - Каждый час нашей работы измеряется количеством предотвращенных трагедий, объемом сохраненного имущества, количеством спасенных жизней".

По словам министра, благодаря профессиональной работе спасателей и пожарных при катастрофах и бедствиях спасены более 200 тыс. человек, в течение года ликвидированы свыше 230 крупномасштабных ЧС в различных регионах страны.

Со словами приветствия к спасателям обратился врио губернатора области Дмитрий Азаров. "Уважаемые коллеги! Надеюсь, я могу так к вам обратиться, поскольку во многих сложных ситуациях мы всегда работаем сообща", - сказал глава региона. Он поблагодарил спасателей за четкую, слаженную работу, за готовность прийти на помощь в самой сложной ситуации.

"Профессия спасателя - сегодня одна из самых важных, необходимых и благородных. Вы зачастую рискуете своими жизнями ради исполнения служебного долга - спасения жизни других", - сказал Дмитрий Азаров. Он процитировал слова президента России Владимира Путина: "Беспримерное мужество, отвага, самоотверженность стали главными, неотъемлемыми качествами представителей вашей поистине героической профессии".

Сегодня МЧС России - отлаженная система по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций. Глава региона уверен: люди чувствуют, насколько серьезно спасатели относятся к исполнению своего профессионального долга. Жители обращаются в МЧС в трудных жизненных ситуациях и получают помощь в решении проблем самого разного масштаба и свойства.

"Управление МЧС России по Самарской области динамично развивается: создаются новые подразделения, происходит оснащение новой техникой, специальным снаряжением", - отметил глава региона.

С 2014 г. в ГУ поступило 78 единиц техники, в том числе 35 пожарных автомобилей, два мотовездехода, подвижный узел связи. В 2015 г. прошла модернизация Центра управления в кризисных ситуациях. ЦУКС был оснащен современным оборудованием, новейшим программным обеспечением, техникой, необходимой для управления тушением пожаров в крупных городах. Благодаря эффективной работе ЦУКС в 2016 г. удалось предотвратить затопление территории с населением 10 тыс. человек.

Особая нагрузка ляжет на спасателей в 2018 году. "Нас ждет целый ряд важнейших событий национального и мирового масштаба. И, конечно, большая ответственность за их проведение и организацию ложится на подразделения МЧС. Уверен, что вы достойно выполните все поставленные задачи", - подчеркнул глава региона.

Из рук главы региона работники МЧС получили заслуженные награды. Почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны" присвоено ветеранам МЧС Михаилу Орлову и Виталию Денисову. Звания "Заслуженный спасатель Самарской области" удостоились директор МБУ "Аварийно-спасательная служба г.о. Сызрань" Николай Акифьев, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России" Эдуард Бабиян, замначальника поисково-спасательного отряда ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" Александр Богачев, начальник 35 пожарно-спасательной части ФКУ "4 ОФПС ГПС по Самарской области" Сергей Живаев, замначальника службы пожаротушения ФКУ "4 ОФПС ГПС по Самарской области" Виктор Шешунов.

Также спасателей поздравили главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан и председатель губернской думы Виктор Сазонов. Они поблагодарили собравшихся за самоотверженный труд и вручили благодарственные письма и грамоты.