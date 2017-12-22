Глава региона встретился с обманутыми дольщиками коттеджного поселка "Дубрава"

В пятницу, 22 декабря, состоялась встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками коттеджного поселка "Дубрава". Мероприятие прошло в рамках договоренностей, достигнутых на масштабном совещании 22 ноября.

Целью этой встречи было обсуждение уже достигнутых договоренностей и обозначение дальнейших планов по решению проблем дольщиков.

От инициативной группы дольщиков выступила Юлия Фоменкова. Она коротко ознакомила присутствующих с историей вопроса. "Дубрава", - наверное, один из самых проблемных объектов региона. Люди оказались обманутыми трижды: сначала застройщиком, потом инвестором, который брался закончить объект, затем появились так называемые "лжедольщики".

Среди участников долевого строительства есть люди, которые старше 70 и даже 80 лет. Для покупки домов и таунхаусов многие брали ипотеку и выплачивают ее уже в течение 10 лет. По словам Юлии Фоменковой, ожидать достройки поселка смысла не имеет, ведь за 10 лет простоя многие дома в значительной степени разрушились. Все участники долевого строительства были опрошены, абсолютное большинство выступает за компенсационные меры. Это может быть как денежная выплата, так и предоставление компенсационного жилья.

Глава региона подчеркнул, что подход к решению проблем обманутых дольщиков должен быть системным, понятным и открытым. Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству разработать механизм этой работы, исключающий возможность коррупционных проявлений и мошеннических действий. Врио губернатора отметил, что при разработке мер социальной поддержки различным категориям граждан учитывается принцип нуждаемости.

Так, например, сами дольщики определили людей, которые нуждаются в помощи больше остальных: это многодетные семьи, люди старше 80 лет, погорельцы и люди, не имеющие другого жилья. В эту группу попало 32 человека. Именно по этим дольщиком решение будет принято в первую очередь. Еще 162 человека - во второй группе, в третьей группе - участники долевого строительства, которые не выходят на связь (около 60 человек). Внутри каждой группы люди распределяются по последней дате оплаты жилья.

"Эти факторы мы учтем при поиске компенсационных мер. При решении проблем будем исходить из принципа нуждаемости людей, - пояснил Дмитрий Азаров. - Я всегда выступаю за системные меры, которые позволят вам проконтролировать логику принимаемых решений и защитят от коррупционных проявлений. Подход должен быть справедливым".

По итогам встречи были приняты промежуточные решения. Дмитрий Азаров поручил уже до конца года составить и заверить пофамильный категорийный список дольщиков объекта. Глава региона предложил выработать регламент по актуализации этого списка, так как люди могут переходить из одной категории в другую. Кроме того, Дмитрий Азаров поручил министру строительства Александру Баландину, со своей стороны, заверить реестр.

Также к 1 февраля должна быть разработана дорожная карта решения проблем дольщиков и перспективного развития территории "Дубравы". Тогда же состоится и следующая встреча с инициативной группой.

"На данный момент у нас появилась уверенность, что власти нас слышат. Мы увидели, что Дмитрий Игоревич в курсе нашей проблемы, и он пообещал принять меры по удовлетворению прав дольщиков без достройки объекта. Мы этому решению очень рады. Мне рассказали, что он сам побывал на этом участке и увидел, что достраивать коттеджи там невозможно: нет технических условий для прокладки коммуникаций. Дома, которые там стоят недостроенными без консервации уже 10 лет, никакая экспертиза достраивать не разрешит", - резюмировала по итогам встречи Юлия Фоменкова.