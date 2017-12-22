"Ладья" в овертайме уступила "Тюменскому Легиону" — 3:4

В пятницу, 22 декабря, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" дома принимала "Тюменский Легион".
Матч "Тюменским Легионом" начался для "Ладьи" удачно: уже на 4-й минуте Семен Кизимов реализовал первое же удавление. В первом периоде хозяева имели значительное преимущество, но развить его не смогли. Более того, на последней минуте Григорий Воробьев сравнял счет — 1:1.
На 25-й минуте хозяева вышли вперед: Егор Алексеев воспользовался ошибкой голкипера гостей Михаила Марчука за своими воротами 2:1 (хозяева играли в меньшинстве). На 36-й минуте после броска Александра Ляхова попала в штангу, а через несколько секунд Антон Цибин реализовал "лишнего", сравняв счет - 2:2.
В начале третьего периода соперники обменялись шайбами: на гол Егора Бабенко точным броском ответил Александр Леваков - 3:3. В середине периода тюменцы могли выйти вперед, но хозяев спас Арсений Никоноров, отбросивший шайбу с "ленточки", лежа на льду.
До окончания периода счет не изменился, и игра перешла в овертайм. Здесь удачливее были гости: шайба Сергея Арзамасцева, заброшенная в контратаке "2 против 1" принесли победу тюменцам — 3:4.
24 декабря в 17.00 команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.
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