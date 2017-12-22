16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минское "Динамо" одержало в гостях волевую победу над "Ладой" "Ладья" в овертайме уступила "Тюменскому Легиону" — 3:4 "Сарыарка" разгромила ЦСК ВВС - 10:3 ХК "Лада" победил "Слован" - 4:2 ХК ЦСК ВВС по буллитам обыграл одного из лидеров чемпионата ВХЛ - "Зауралье" - 2:1

Хоккей Спорт

"Ладья" в овертайме уступила "Тюменскому Легиону" — 3:4

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати

В пятницу, 22 декабря, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" дома принимала "Тюменский Легион".

Матч "Тюменским Легионом" начался для "Ладьи" удачно: уже на 4-й минуте Семен Кизимов реализовал первое же удавление. В первом периоде хозяева имели значительное преимущество, но развить его не смогли. Более того, на последней минуте Григорий Воробьев сравнял счет — 1:1.

На 25-й минуте хозяева вышли вперед: Егор Алексеев воспользовался ошибкой голкипера гостей Михаила Марчука за своими воротами 2:1 (хозяева играли в меньшинстве). На 36-й минуте после броска Александра Ляхова попала в штангу, а через несколько секунд Антон Цибин реализовал "лишнего", сравняв счет - 2:2.

В начале третьего периода соперники обменялись шайбами: на гол Егора Бабенко точным броском ответил Александр Леваков - 3:3. В середине периода тюменцы могли выйти вперед, но хозяев спас Арсений Никоноров, отбросивший шайбу с "ленточки", лежа на льду.

До окончания периода счет не изменился, и игра перешла в овертайм. Здесь удачливее были гости: шайба Сергея Арзамасцева, заброшенная в контратаке "2 против 1" принесли победу тюменцам — 3:4.

24 декабря в 17.00 команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 09:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31