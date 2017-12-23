В Сызрани при пожаре в частном доме сгорел человек

Вечером в пятницу, 22 декабря, в Сызрани загорелся частный дом на ул. Рижская, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области. Огонь охватил 70 кв. м.
На место пожара выехали семь машин и двадцать шесть человек личного состава. С огнем боролись около получаса, примерно в 23:00 пожар был ликвидирован.
Позже выяснилось, что на пожаре погиб человек - хозяин дома. Как сообщает "Маленькая Сызрань", по словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни. Возможно, причиной пожара могло стать его неосторожное обращение с огнем.
Сейчас причины пожара и последствия от огня устанавливают эксперты. МЧС предупреждает о том, что необходимо быть крайне внимательными при обращении с огнем, электроприборами и газовым оборудованием.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.