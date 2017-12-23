В Сызрани при пожаре в частном доме сгорел человек

Вечером в пятницу, 22 декабря, в Сызрани загорелся частный дом на ул. Рижская, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области. Огонь охватил 70 кв. м.

На место пожара выехали семь машин и двадцать шесть человек личного состава. С огнем боролись около получаса, примерно в 23:00 пожар был ликвидирован.

Позже выяснилось, что на пожаре погиб человек - хозяин дома. Как сообщает "Маленькая Сызрань", по словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни. Возможно, причиной пожара могло стать его неосторожное обращение с огнем.

Сейчас причины пожара и последствия от огня устанавливают эксперты. МЧС предупреждает о том, что необходимо быть крайне внимательными при обращении с огнем, электроприборами и газовым оборудованием.