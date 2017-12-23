Андрей Колядин: Дмитрий Азаров сохранил свое влияние в "Единой России"

Генсовет "Единой России" установил состав своего президиума в количестве 35 человек. Решение было принято путем тайного голосования в рамках съезда "Единой России", который проходит 22–23 декабря в Москве.

В повестке второго дня съезда — плановая ротация Генерального совета "Единой России" и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов.

Генсовет "Единой России" путем открытого голосования принял решение о прекращении членства в президиуме Генсовета врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Также из состава президиума вышла проректор по внешним связям частного образовательного учреждения высшего образования "Санкт- Петербургский институт гостеприимства" Анна Бардашевич, депутаты Государственной Думы: Владимир Бурматов, Николай Панков, Виктор Пинский, Раиса Кармазина.

В состав президиума Генсовета в результате тайного голосования были введены: врио руководителя ЦИК "Единой России" Александр Борисов; глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Отметим, что президиум генсовета собирается раз в две недели, а во время выборов — каждую неделю.

Эту ситуацию прокомментировал для Волга Ньюс политолог Андрей Колядин.

"В этом событии нет ничего странного или угрожающего как для самого губернатора, так и для Самарской области. Произошла плановая ротация управляющих органов партии, так же как это происходит в Госсовете: один губернатор свой пост сдал, другой губернатор пост принял. При этом Азаров сохранил место в Генеральном совете партии, который определяет стратегию ее развития. Именно поэтому уход из президиума генерального совета позволит ему, оставаясь влиятельной фигурой в "Единой России", большее внимание уделять развитию вверенной территории, финансово-хозяйственной деятельности региона, внутренней политике", — отметил он.