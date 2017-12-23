Минское "Динамо" одержало в гостях волевую победу над "Ладой"

В субботу, 23 декабря, минское "Динамо" одолело в гостях клуб "Лада" из Тольятти. Матч проходил в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает belnovosti.by.

Игра проходила на льду ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти. Главными судьями встречи были Юрий Цыплаков и Сергей Морозов. В воротах команд стояли Антон Красоткин ("Лада") и Юнас Энрот ("Динамо-Минск").

Первыми в матче отличились хозяева — на 12-й минуте Денис Зернов с передачи Георгия Белоусова забросил в большинстве. Ответный гол динамовцы забросили на 19-й минуте. Автором взятия ворот стал Дмитрий Буйницкий, а голевую передачу отдал Денис Осипов.

Победная шайба была заброшена Джастином Фонтэйном на 35-й минуте. Ассистировал канадцу Дмитрий Знахаренко.

Итоговый счет матча — 1:2 в пользу "зубров". ХК "Динамо-Минск" сейчас занимает 10-е место на Западе. В активе команды 58 очков, а отставание от зоны плей-офф составляет 3 балла.