Баскетболисты "Самары" выбыли из борьбы за Кубок России

В субботу, 23 декабря, баскетболисты "Самары" провели второй матч четвертьфинала Кубка России против "Нижнего Новгорода".

На выезде команда на равных смотрелась с представителем Единой лиги ВТБ. Но все же борьбу за Кубок России продолжит "Нижний Новгород", сообщает официальный сайт клуба.

В первой половине матча ни одному из соперников не удавалось надолго завладеть инициативой. Точные броски Александра Савенкова, Евгения Фидия, Максима Числова и Алексея Зозулина позволяли самарцам не только не отпускать грозного оппонента вперед, но и самим периодически вырываться в лидеры.

За полторы минуты до большого перерыва из двух дальних попаданий от Максима Числова и Алексея Зозулина помог "Самаре" чуть оторваться — 36:29. Но нижегородцы ответили на это своим рывком, завершив половину в свою пользу (37:39).

В третьей десятиминутке "Нижний" начал постепенно ускоряться, завершив период с 8-очковым заделом (48:56). На тех же 6-8 очках разница застыла и в заключительной четверти. За три минуты до финальной сирены самарцам, которых поддерживала внушительная группа болельщиков, специально приехавших на игру, удались две результативные атаки подряд (отличились Даниил Синегубов и Максим Числов), и показалось, что есть шанс "зацепить" игру — всего "-4" (58:62). Но хозяева своего упускать уже не собирались.

62:70 — "Самара" уступает сопернику из элитного дивизиона и выбывает из борьбы за Кубок (первый из двух матчей состоялся 13 декабря в Самаре и также завершился не в пользу нашей команды — 64:86). Самыми результативными в составе самарцев стали Евгений Фидий (11 очков), а также Алексей Зозулин и Александр Савенков (по 10 очков).

"Если говорить в целом по двум играм, то у нас не получилась только четвертая четверть первого матча. А все остальные отрезки и вся наша игра показали, что у нас есть потенциал, и мы можем бороться с теми российскими игроками, которые выступают в Единой лиге ВТБ. Сегодня была неплохая игра, которая складывалась, как я считаю, по большей части в нашу пользу. К сожалению, у нас выбыл из-за травмы основной снайпер, Алексей Голяхов, поэтому нам немного не хватило ротации. И не хватило чуть лучшего процента попадания. А в целом мы смотрелись неплохо", — прокомментировал матч главный тренер "Самары" Игорь Грачев.

До Нового года БК "Самара" проведет еще два матча в Суперлиге — в Ижевске (26 декабря) и в Москве (29 декабря) против ЦСКА-2.