В Самаре на Волжском шоссе автомобиль врезался в столб, пассажир погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 декабря, в 13:40 в Самаре.
Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, 34-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь по ул. Волжское шоссе, возле д. 5 допустил наезд на препятствие — световую опору.
В результате ДТП пассажир, данные которого устанавливаются, скончался на месте происшествия.
По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые