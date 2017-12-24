В Самаре на Волжском шоссе автомобиль врезался в столб, пассажир погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 декабря, в 13:40 в Самаре.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, 34-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь по ул. Волжское шоссе, возле д. 5 допустил наезд на препятствие — световую опору.

В результате ДТП пассажир, данные которого устанавливаются, скончался на месте происшествия.

По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.