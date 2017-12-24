В Самаре на пр. Кирова столкнулись легковушка и трамвай

В воскресенье, 24 декабря, в 11:12 на пересечении пр. Кирова и ул. Железной Дивизии произошло столкновение трамвая и автомобиля ВАЗ-2110, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, после ДТП за медицинской помощью никто не обращался. Повреждения получил легковой автомобиль.

Судя по размещенным очевидцами в интернете фотографиям, "десятка" ударилась в переднюю часть трамвая.