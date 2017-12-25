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На Волге у Тольятти под лед ушел снегоход

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 декабря, сотрудниками МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" зарегистрирован случай провала снегохода под лед в Ставропольском районе, сообщает директор центра Андрей Дербенев. 

Инцидент произошел недалеко от с. Хрящевки. По счастливой случайности рыбаки смогли самостоятельно выбраться из воды, а техника с санями осталась на глубине около четырех-пяти метров.

Еще один вызов поступил спасателям от рыбака, который травмировал ногу и не смог самостоятельно вернуться на берег. 

Как поясняет Андрей Дербенев, мужчина самостоятельно дозвонился до спасателей, сообщил о том, что случилось и где находится. Пострадавший был эвакуирован на аэроботе на станцию спасения, где был передан врачам "скорой помощи". После оказания первой медицинской помощи рыбак был госпитализирован в городскую больницу с подозрением на вывих коленного сустава. 

Спасатели Центра гражданской защиты г.о. Тольятти продолжают нести дежурство в усиленном режиме и ежедневно осуществляют мониторинг ледовой обстановки на акватории. С рыбаками ведется профилактическая работа: напоминаются правила безопасности, также раздаются памятки. На данный момент толщина льда достигает от 7 до 25 см. Наиболее опасные места - Федоровские луга и район Сливная. 

Спасатели настоятельно рекомендуют не нарушать элементарные правила личной безопасности. По статистике, более 95% несчастных случаев происходит из-за того, что рыбаки грубо пренебрегают техникой безопасности и сознательно идут на неоправданный риск.

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