В нацпарке "Самарская Лука" браконьеры убили лося

В субботу, 23 декабря, во время патрулирования территории инспекторской группой был зафиксирован факт охоты в заповедной зоне "Самарской Луки", сообщили пресс-службы национального парка.

Как сообщают в пресс-службе, браконьеры убили взрослого лося, распотрошили его, а мясо на машине доставили в частный дом расположенный по ул. Юбилейной в с. Рождествено.

"Восстановить картину произошедшего не составило труда: от места преступления до дома по снегу вел кровавый след, — отмечают в пресс-службе национального парка. — Согласно инструкции сотрудники нацпарка "Самарская Лука" вызвали на место преступления полицию и зарегистрировали факт браконьерства в ОВД с. Рождествено.

Прибывшая экспертная группа полиции зафиксировала внешние улики — следы крови и машину, в которой находился таз со следами крови, а производить обыск и досмотр дома и двора, где могли быть основные улики преступления сотрудники полиции отказались. Сотрудники нацпарка выражают опасения, что в скором времени все следы преступления и серьезные улики будут уничтожены и в возбуждении уголовного дела будет отказано".

Как сообщают в НП "Самарская Лука" у их инспекторов есть неоспоримые доказательства нарушения режима и конкретные подозреваемые.

"Беспокоит лишь бездействие правоохранительных органов и их попустительство в отношении групп браконьеров беззастенчиво (и не один год) действующих на территории "Самарской Луки", — подчеркнули в пресс-службе национального парка. — Расследование правонарушений либо затягивается, либо не доходит до суда, либо в редких случаях доведения до суда сходит с рук правонарушителям".

В НП "Самарская Лука" также сообщают, что не так давно по решению суда были признаны невиновными "случайно проезжающие", утверждавшие, что нашли в мешках на дороге мясо уже разделанного лося. А несколько лет назад осталось безнаказанным убийство 10 кабанов по причине утерянных в ходе следствия улик.

"Дает сбои правоохранительная система и против наказания недавно произошедшего совершенно конкретного случая правонарушения в селе Жигули, — сообщают в пресс-службе национального парка. — Инспектора зафиксировали эпизод нахождения на территории нацпарка человека с ружьем и на снегоходе, который скрылся от инспекторской погони в одном и производственных зданий на территории села. Чувствуя свою безнаказанность браконьеры продолжают нарушать режим парка, сокращая численность животных".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас сотрудниками ОМВД по Волжскому району по факту случившегося 23 декабря проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.