В Самаре вдоль гостевых маршрутов установят 480 контейнеров для раздельного сбора мусора

Весной 2018 г. вдоль гостевых маршрутов Самары установят контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщил сайт городского департамента городского хозяйства и экологии.

"Уже закуплено 480 контейнеров для раздельного сбора, - сказал руководитель управления охраны окружающей среды профильного департамента Андрей Христов. - Они будут располагаться, в основном, вдоль гостевых маршрутов. Прием отходов будет в двух контейнерах - зеленого (неперерабатываемые) и желтого цвета (пластик, макулатура). Мусор из первых будут вывозить на полигоны. Из вторых отходы отсортируют и отправят на переработку".

После утверждения комплексного плана, в феврале-марте 2018 г. проведут торги по поиску подрядчика на транспортировку отходов.