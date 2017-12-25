К ЧМ-2018 в Самаре появятся три матрешки, четыре мяча и трехметровая бабочка на шаре

Департамент городского хозяйства и экологии Самары повел итоги аукциона на выполнение работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, содержанию территорий общего пользования (площадей) города.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Подрядчику — МП "Спецстройремзеленхоз" — предстоит за 241 млн руб. в течение 2018 г. выполнять работы про зимнему и летнему содержанию общественных пространств, площадей и зеленых насаждений города, в том числе убирать мусор, высаживать и поливать цветы, расчищать дорожки от снега и так далее.
Контракт предусматривает также установку на территории города в апреле–июле 2018 года 12 новых ландшафтных (топиарных) скульптур. Среди них:
- одна топиарная скульптура "Самара 2018 с гербом" с пятиметровым гербом и двухметровыми буквами и цифрами;
- одна топиарная скульптура "Бабочка на шаре" общей высотой 3,5 м и диаметром мяча 0,95 м;
- одна скульптура "Летящий мяч" высотой 2,3 м, длиной 5,3 м, с диаметром мяча 1,7 м;
- две скульптуры "Мяч на волнах" (высота 2 м, длина 6,5 м, диаметр мяча 1 м);
- одна топиарная скульптура "Бутс с мячом" (высота 2,6 м, длина 3,7 м, диаметр мяча 2 м);
- три скульптуры " Самара в сердце" (общая высота 2,5 м, общая ширина 2,5 м, ширина скульптуры сбоку 0,25 м);
- три "Матрешки" высотой 2 м и максимальным диаметром в 1 м.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...