К ЧМ-2018 в Самаре появятся три матрешки, четыре мяча и трехметровая бабочка на шаре

Департамент городского хозяйства и экологии Самары повел итоги аукциона на выполнение работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, содержанию территорий общего пользования (площадей) города.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику — МП "Спецстройремзеленхоз" — предстоит за 241 млн руб. в течение 2018 г. выполнять работы про зимнему и летнему содержанию общественных пространств, площадей и зеленых насаждений города, в том числе убирать мусор, высаживать и поливать цветы, расчищать дорожки от снега и так далее.

Контракт предусматривает также установку на территории города в апреле–июле 2018 года 12 новых ландшафтных (топиарных) скульптур. Среди них: