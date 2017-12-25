Утром в Самарской области произошло два ДТП с трагическими последствиями

Утром 25 декабря в Самарской области произошло два ДТП с трагическими последствиями, об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Участницей одной из аварий на трассе Самара - Бугуруслан в Кинельском районе стала 58-летняя женщина, управлявшая Lada. По предварительным данным полицейских, в 9:00 она двигалась в направлении Самары, выехала на встречную полосу и столкнулась с Peugeot.

В результате аварии женщина с травмами и обратилась в медучреждение. Ее 66-летний пассажир скончался на месте происшествия.

Вторая авария произошла в Волжском районе, на самарской обводной автодороге. По предварительным данным полицейских, 32-летний водитель Suzuki в 9:20, объезжая стоявшую на дороге машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом под управлением 65-летнего мужчины.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.

По фактам этих аварий ведутся проверки. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.