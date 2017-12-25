На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

Днем 24 декабря на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:00 29-летний водитель "четырнадцатой" напротив дома № 133 по Красноглинскому шоссе во время снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q7.

Водитель вазовской легковушки и его 24-летний пассажир получили травмы ног. Одного из них госпитализировали.