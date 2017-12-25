"Мать и дитя - ИДК" дарит подарки

Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. Накануне чудесного праздника, клиника "Мать и дитя - ИДК" подарила ряд замечательных событий будущим мамочкам.
21 декабря в 13:00 двери Маминой школы клиники "Мать и дитя - ИДК" распахнулись для тех, кто уже вот-вот готовится стать мамой. День открытых дверей по-настоящему можно считать праздничным, ведь 17 будущих мам погрузились в предновогоднюю атмосферу с морем подарков от партнеров, интереснейшими лайфхаками от психолога клиники "Мать и дитя - ИДК" Светланы Якимчевой и Дедушкой Морозом, который привел в восторг всех будущих мамочек. Все-таки мы, взрослые — большие дети, а зарядиться позитивом в предновогодней суете очень важно для беременной девушки.
А вечером в 18:00 состоялся традиционный девичник #happymoms для мамочек на ранних сроках беременности. Конечно же и здесь клиника "Мать и дитя - ИДК" не отпустила 19 гостей без отличных и полезных подарков.
На все сложные, личные и важные вопросы беременных отвечали врач акушер-гинеколог первой категории, главный специалист по акушерству Экспертного центра ведения беременности клиники "Мать и дитя - ИДК" Лариса Журавлева, врач ультразвуковой диагностики клиники "Мать и дитя - ИДК" Мария Журавлева, а также Врач-педиатр первой категории Детской клиники "Мать и Дитя - ИДК" Елена Цветинович.
Клиника "Мать и дитя - ИДК" придерживается комплексного подхода к ведению беременности и к лечению. Поэтому на традиционный девичник #happymoms всегда приглашаются несколько специалистов.
На встрече врачи клиники "Мать и дитя - ИДК" обсудили с гостями все популярные мифы и страхи о беременности, разобрались в них, и поняли, что большая их часть просто надумана. Доктора клиники всегда открыты к общению. Такие девичники уже стали традицией Экспертного центра ведения беременности клиники "Мать и дитя - ИДК", тем более в преддверии открытия Клинического госпиталя ИДК, на базе которого будет новый, современный и высокотехнологичный роддом, который распахнет свои двери в марте 2018 года. Для всех женщин, стоящих на учет в Экспертном центре ведения беременности клиники "Мать и дитя - ИДК", скидка на роды в новом роддоме составит: в марте, апреле, мае 2018 года — 50%, в июне и июле 2018 года — 30%, с августа по 31 декабря 2018 года — 20%.
"Спасибо всем гостям! Легкой вам беременности и родов. С новым 2018 годом!" — поздравляет клиника.
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Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!