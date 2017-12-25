"Мать и дитя - ИДК" дарит подарки

Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. Накануне чудесного праздника, клиника "Мать и дитя - ИДК" подарила ряд замечательных событий будущим мамочкам.

21 декабря в 13:00 двери Маминой школы клиники "Мать и дитя - ИДК" распахнулись для тех, кто уже вот-вот готовится стать мамой. День открытых дверей по-настоящему можно считать праздничным, ведь 17 будущих мам погрузились в предновогоднюю атмосферу с морем подарков от партнеров, интереснейшими лайфхаками от психолога клиники "Мать и дитя - ИДК" Светланы Якимчевой и Дедушкой Морозом, который привел в восторг всех будущих мамочек. Все-таки мы, взрослые — большие дети, а зарядиться позитивом в предновогодней суете очень важно для беременной девушки.

А вечером в 18:00 состоялся традиционный девичник #happymoms для мамочек на ранних сроках беременности. Конечно же и здесь клиника "Мать и дитя - ИДК" не отпустила 19 гостей без отличных и полезных подарков.

На все сложные, личные и важные вопросы беременных отвечали врач акушер-гинеколог первой категории, главный специалист по акушерству Экспертного центра ведения беременности клиники "Мать и дитя - ИДК" Лариса Журавлева, врач ультразвуковой диагностики клиники "Мать и дитя - ИДК" Мария Журавлева, а также Врач-педиатр первой категории Детской клиники "Мать и Дитя - ИДК" Елена Цветинович.

Клиника "Мать и дитя - ИДК" придерживается комплексного подхода к ведению беременности и к лечению. Поэтому на традиционный девичник #happymoms всегда приглашаются несколько специалистов.

На встрече врачи клиники "Мать и дитя - ИДК" обсудили с гостями все популярные мифы и страхи о беременности, разобрались в них, и поняли, что большая их часть просто надумана. Доктора клиники всегда открыты к общению. Такие девичники уже стали традицией Экспертного центра ведения беременности клиники "Мать и дитя - ИДК", тем более в преддверии открытия Клинического госпиталя ИДК, на базе которого будет новый, современный и высокотехнологичный роддом, который распахнет свои двери в марте 2018 года. Для всех женщин, стоящих на учет в Экспертном центре ведения беременности клиники "Мать и дитя - ИДК", скидка на роды в новом роддоме составит: в марте, апреле, мае 2018 года — 50%, в июне и июле 2018 года — 30%, с августа по 31 декабря 2018 года — 20%.

"Спасибо всем гостям! Легкой вам беременности и родов. С новым 2018 годом!" — поздравляет клиника.

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