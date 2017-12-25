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Преступления Происшествия

Мужчину обвиняют в убийстве бывшей жены из-за ревности и раздела имущества

КИНЕЛЬ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу К., которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, К. из-за ревности и спора по разделу имущества решил убить бывшую супругу. Он подыскал для этого гладкоствольное охотничье оружие и боеприпасы к нему, а также розовый велосипед Novatrack. На нем он приехал к месту преступления и обратно. Около 17:00 3 сентября 2017 г. мужчина перелез через забор дачного участка на ул. Строителей СДТ "Кинельское АПО" Кинельского района, подошел к веранде дома и не менее двух раз выстрелил в шею и грудь бывшей жене.

От полученных огнестрельных дробовых ранений женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения.

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