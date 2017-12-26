В Железнодорожном районе утром горел BMW

Во вторник, 26 декабря, в 4:07 в Железнодорожном районе Самары на ул. Тухачевского горел автомобиль BMW, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе семи человек личного состава и одной спецмашины.

Возгорание было ликвидировано в 4:16. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.