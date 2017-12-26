Андрей Турчак: "Благодаря деятельности Дмитрия Азарова ВСМС стала по-настоящему влиять на принятие государственных решений"

Заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак высоко оценил деятельность Дмитрия Азарова на посту председателя общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" (ВСМС).

"Особые слова признательности хочу сказать Дмитрию Игоревичу Азарову, который на протяжении трех лет возглавлял работу Совета. Благодаря его деятельности роль и значение организации значительно повысились. Она стала по-настоящему влиять на принятие государственных решений в сфере местного самоуправления", - заявил Андрей Турчак в понедельник, 25 декабря, на VI съезде ВСМС.

Напомним, Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу после назначения на пост врио губернатора Самарской области. Съезд ВСМС принял отставку Дмитрия Азарова.

Слагая с себя полномочия председателя, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на этот пост кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. Решением делегатов Мельниченко был утвержден на пост председателя ВСМС.

Андрей Турчак выразил уверенность, что избрание Олега Мельниченко позволит организации успешно решать задачи, стоящие перед муниципальным сообществом.

"Знаю его как энергичного, опытного руководителя, который не понаслышке знаком с ситуацией на местах. Хочу пожелать Олегу Владимировичу, чтобы под его руководством Совет не только закрепил достигнутые результаты, но и нашел новые способы вовлечения граждан в повестку местного самоуправления", - резюмировал секретарь генсовета "Единой России".