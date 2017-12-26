Елена Лапушкина стала новым главой Самары

Во вторник, 26 декабря, Самарская городская дума избрала главу города. Следующие пять лет на этой должности будет работать Елена Лапушкина, до этого возглавлявшая Железнодорожный район. Поздравить нового главу города приехал врио губернатора Дмитрий Азаров.

По результатам работы конкурсной комиссии 20 и 21 декабря из 46 кандидатов, подавших заявки, городской думе были представлены советник директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антон Алимов, глава Железнодорожного района Елена Лапушкина и бывший депутат Самарской губернской думы, гендиректор АО "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов.

Каждый из финалистов получил возможность рассказать о своей программе развития города, а депутаты — задать интересующие их вопросы. После чего открытым голосованием городская дума определила нового главу Самары.

Для избрания кандидату необходимо было преодолеть планку в 28 голосов — квалифицированное большинство, глава Железнодорожного района сделала это с легкостью. За нее проголосовало 34 из 36 присутствующих депутатов при двоих воздержавшихся. Таким образом, решением думы главой Самары была избрана Елена Лапушкина.

Председатель городской думы Галина Андриянова пояснила, что вступившим в должность глава считается с момента принесения присяги. После чего предоставила слово Елене Лапушкиной.

После принесения присяги новоиспеченную главу города поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров. Вначале он поблагодарил членов конкурсной комиссии и депутатов за их работу, а также всех кандидатов, участвовавших в конкурсе: "Хочу сказать еще раз, каждое разумное предложение будет востребовано в нашей совместной работе. Рассчитываю, что люди профессионально подготовленные, ответственные, которые участвовали в конкурсе, найдут себе применение как на муниципальной, так и на региональной работе".

Обратившись к Елене Лапушкиной, глава региона подчеркнул: "Уважаемая Елена Владимировна, вы человек, который хорошо знаком с работой главы городского округа Самара. Вы на протяжении нескольких лет являлись заместителем главы, возглавляли внутригородской район,прошли уникальный путь от рядового муниципального служащего по всей карьерной лестнице. Вы сегодня получили высокие доверие депутатского корпуса, став главой городского округа. Таких прецедентов на самом деле не только в нашем городе, не только в нашем регионе, но и во всей Российской Федерации очень немного. И совершенно очевидно, что вы не понаслышке знакомы с проблемами городского хозяйства и с теми вопросами, которые являются самыми острыми, по мнению людей".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что высокий уровень взаимодействия Елены Лапушкиной с депутатским корпусом, с коллегами — это залог будущей успешной работы: "Вам не нужно вникать в проблематику и тратить на это время, которого у нас сейчас, коллеги, просто нет. Вы имеете возможность приступить буквально с самого первого дня к разрешению самых насущных проблем жителей города, городского хозяйства в целом".

Глава региона обозначил основные задачи перед новым градоначальником. В первую очередь, это подготовка и проведение выборов президента в марте 2018 года. Именно на муниципальные власти здесь ложится серьезная нагрузка, связанная, в первую очередь, с подготовкой избирательных участков, информированием жителей.

Еще одна крайне важная задача — чемпионат мира по футболу. То время, которое до него осталось, необходимо использовать максимально эффективно. И речь идет не только о стадионе. Это касается и приведения в порядок города — ремонта фасадов домов, знаковых городских мест, общественных пространств, дворов, улиц, дорог. Дмитрий Азаров отметил, что это, в первую очередь, зона ответственности главы города, но заверил, что региональные власти окажут здесь всемерную поддержку.

"Работа в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, с общественностью — залог эффективности", — отметил Дмитрий Азаров. Он напомнил о том, что президент поставил задачу так организовать муниципальную власть, чтобы люди могли дотянуться до нее рукой.

"Коллеги, давайте будем честны, у нас еще не все получилось здесь. Я прекрасно понимаю, что мы еще в начале пути. Насколько задуманное претворится в жизнь, зависит от каждого из присутствующих в этом зале", — подчеркнул глава региона.

Он пожелал новой главе города успехов, крепкого здоровья, выдержки: "Работа главы городского округа — работа очень жесткая, это работа, которая требует полной мобилизации сил от любого человека".

После чего врио губернатора подарил Елене Лапушкиной уникальный альбом с редкими фотографиями города, выразив уверенность, что вместе удастся сделать многое, чтобы сохранить историческое наследие города и приумножить его.

В ответном слове Елена Лапушкина подчеркнула, что она родилась, училась и живет в Самаре. "Поэтому я очень хочу, чтобы наш город благоустраивался и развивался и для этого приложу максимум усилий, — заверила она. — Что касается первоочередных задач — это и проведение и подготовка президентских, выборов, и чемпионата мира по футболу, и создание управленческой команды. Но прежде всего: у нас с вами осталось всего несколько дней до Нового года. Мне хочется навести порядок, очистить город от снега, чтобы у людей было прекрасное праздничное настроение".