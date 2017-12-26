В Кинельском районе три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей

Во вторник, 26 декабря, в Кинельском районе в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 10:20 на 42 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 44-летний водитель "Нивы", буксировавший на гибкой сцепке Daewoo Nexia под управлением 32-летнего мужчины, при снегопаде выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. После этого ехавшая позади попутная Lada Priora под управлением 25-летнего водителя врезалась в Daewoo.

В результате аварии водитель и два пассажира "Нивы" от полученных травм скончались на месте. Еще одного пассажира "Нивы" и водителя Daewoo госпитализировали с травмами различной степени тяжести.