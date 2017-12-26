Мужчина и женщина погибли ночью при пожаре в частном доме в Кинельском районе

В понедельник, 25 декабря, в 23:25, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Красноармейской в с. Домашка в Кинельском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 100 кв. м. 13 человек используя четыре спецмашины полностью ликвидировали пожар в 0:40. В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время пожара погиб 55-летний мужчина и женщина, данные о личности которой выясняются. Причины гибели людей, обстоятельства возникновения пожара и ущерб сейчас устанавливаются.