В Сызрани анестезиолога признали виновным в смерти пациента

В Сызрани суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Бородину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Как было установлено, 28 июня 2016 г. Бородин допустил дефекты оказания медицинской помощи пациенту, а также несвоевременно провел мероприятия по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций его организма, возникших из-за проведенной анестезии. От этого пациент впоследствии скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Суд назначил врачу полтора года ограничения свободы, а также на полтора года лишил его права заниматься медицинской деятельностью.