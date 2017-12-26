В Сызрани анестезиолога признали виновным в смерти пациента

В Сызрани суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Бородину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Как было установлено, 28 июня 2016 г. Бородин допустил дефекты оказания медицинской помощи пациенту, а также несвоевременно провел мероприятия по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций его организма, возникших из-за проведенной анестезии. От этого пациент впоследствии скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Суд назначил врачу полтора года ограничения свободы, а также на полтора года лишил его права заниматься медицинской деятельностью.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!