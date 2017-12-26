Самарца подозревают в истязании семилетнего сына сожительницы

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 ("Истязание несовершеннолетнего").
По данным источника в правоохранительных органах, от рук 32-летнего мужчины пострадал мальчик 2010 года рождения. 8 ноября он попал в больницу с многочисленными ранами головы и конечностей, некоторые из них были инфицированы.
Началась длительная проверка. По версии правоохранителей, над мальчиком со 2 по 9 ноября издевался взрослый безработный мужчина, который жил с его матерью.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. О подозреваемом известно, что он уже имеет судимости за побои и угрозу убийством. Почему за мальчика не вступилась его мать, пока не известно.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?