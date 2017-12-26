Самарца подозревают в истязании семилетнего сына сожительницы

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 ("Истязание несовершеннолетнего").

По данным источника в правоохранительных органах, от рук 32-летнего мужчины пострадал мальчик 2010 года рождения. 8 ноября он попал в больницу с многочисленными ранами головы и конечностей, некоторые из них были инфицированы.

Началась длительная проверка. По версии правоохранителей, над мальчиком со 2 по 9 ноября издевался взрослый безработный мужчина, который жил с его матерью.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. О подозреваемом известно, что он уже имеет судимости за побои и угрозу убийством. Почему за мальчика не вступилась его мать, пока не известно.