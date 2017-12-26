В Хворостянском районе на руках у медиков умер девятимесячный ребенок

В понедельник, 25 декабря, около 10:00 в Хворостянском районе в полицию поступило сообщение о гибели ребенка.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик, которому в тот день исполнилось девять месяцев, перестал дышать в автомобиле "скорой помощи", перевозившем его в больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ".

Предположительно, инфекция вызвала серьезные осложнения. Виноваты ли в этом медики, будут выяснять следователи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").