В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

В понедельник, 25 декабря, в Youtube было выложено видео, на котором запечатлено как инспектор ДПС сбил человека служебной машиной.

На видеозаписи сообщается, что инцидент имел место в Нефтегорске. Начинается ролик с интервью пострадавшего молодого человека, который рассказал, что произошло.

По его словам, 16 декабря он и его знакомые вышли из подъезда и, увидев проблесковые маячки, решили подойти и посмотреть, что происходит, снимая при этом видео. Люди в форме инспекторов ДПС отреагировали на это агрессивно и стали угрожать. Пострадавший также рассказал, что его дважды ударили электрошокером. После этого он решил заснять номера на автомобиле полиции. В ответ человек в полицейской форме сбил его своей машиной, а когда парень встал, "правоохраниели" брызнули ему и его товарищу в глаза струей из перцового баллончика.

Также на ролике запечатлено, как полицейские сажают в машину какого-то парня, после чего уезжают. Всего на записи фигурируют две машины, которыми управляли люди в форме.

В конце ролика снова выступает тот же молодой человек. Он сообщает, что после случившегося незамедлительно обратился в полицию. Написал заявление.

"Сегодня 23 декабря 2017 года и о последствиях мне никто ничего не говорил и на меня никто не выходил, — сообщает он. — Прошу считать данное видео заявлением в органы следствия, управление собственной безопасности, а также в МВД РФ".

Пресс-служба областного полицейского Главка 26 декабря сообщила, что по факту видеозаписи, выявленной в ходе мониторинга интернета, начальником Главного управления МВД России по Самарской области назначено проведение проверки.

"В случае, если действия сотрудников ДПС будут признаны противоправными, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в областной полиции.