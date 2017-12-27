При тушении пожара в доме на пр. Юных Пионеров эвакуировано пять человек

Во вторник, 26 декабря, в 15:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире на пр. Юных Пионеров в Промышленном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади три кв. м. 15 человек с применением трех спецмашин полностью ликвидировали пожар уже в 15:45.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения было эвакуировано пять человек. Пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.