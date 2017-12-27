В рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий Самарской области в Челно-Вершинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщила пресс-служба областного минсельхоза.

До построенного фельдшерско-акушерского пункта в с. Токмакла действовавший ФАП находился в приспособленном для этого помещении детского сада, однако не соответствовал требованиям санитарных правил.

В 2017 г. на строительство нового ФАПа было направлено 4,3 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 13,8 тыс. руб.; областного - 3,8 млн руб.; местного - 461,8 тыс. рублей.

Как отмечают в релизе, здание нового и современного фельдшерско-акушерского пункта в с. Токмакла позволить осуществлять оказание первичной медицинской помощи жителям села. Помимо оказания первичной медицинской помощи, в ФАПе можно пройти вакцинацию, приобрести лекарства.

В настоящее время в с. Токмала Челно-Вершинского района проживает 474 человека, в том числе 60 детей. Штат медицинских работников в сельском поселении полностью укомплектован.

Фельдшерско-акушерский пункт построен в с. Токмакла в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".