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Здравоохранение Общество

В Челно-Вершинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСК. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий Самарской области в Челно-Вершинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщила пресс-служба областного минсельхоза.

До построенного фельдшерско-акушерского пункта в с. Токмакла действовавший ФАП находился в приспособленном для этого помещении детского сада, однако не соответствовал требованиям санитарных правил.

В 2017 г. на строительство нового ФАПа было направлено 4,3 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 13,8 тыс. руб.; областного - 3,8 млн руб.; местного - 461,8 тыс. рублей.

Как отмечают в релизе, здание нового и современного фельдшерско-акушерского пункта в с. Токмакла позволить осуществлять оказание первичной медицинской помощи жителям села. Помимо оказания первичной медицинской помощи, в ФАПе можно пройти вакцинацию, приобрести лекарства.

В настоящее время в с. Токмала Челно-Вершинского района проживает 474 человека, в том числе 60 детей. Штат медицинских работников в сельском поселении полностью укомплектован.

Фельдшерско-акушерский пункт построен в с. Токмакла в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

В 2017 г.в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности предусмотрено 15 ,2 млн руб., в том числе из федерального бюджета - 2,8 млн руб., из областного бюджета - 12,5 млн рублей.
Вышеуказанные средства позволили построить четыре фельдшерско-акушерских пункта в с. Выползово Волжского района, в с. Старая Балыкла Камышлинский район, в с. Кандабулак Сергиевский район, в с. Токмакла Челно-Вершинского района.
Построенные фельдшерско-акушерские пункты создают условия повышения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности.

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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