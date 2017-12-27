В Тольятти возле УСК "Олимп" вскрыли Mercedes и забрали почти 2 млн рублей

Всего пару часов был припаркован возле здания УСК "Олимп" в Тольятти Mercedes GL, но когда хозяин иномарки вернулся, увидел, что в машине разбито стекло задней правой двери.

Инцидент произошел вечером 25 декабря. По данным источника в правоохранительных органах, из машины неизвестный вытащил сумку, в которой были документы, три банковские карты и 1,9 млн рублей наличными.

Потерпевшим по делу проходит замдиректора одной из фирм области. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".