В Тольятти возле УСК "Олимп" вскрыли Mercedes и забрали почти 2 млн рублей

Всего пару часов был припаркован возле здания УСК "Олимп" в Тольятти Mercedes GL, но когда хозяин иномарки вернулся, увидел, что в машине разбито стекло задней правой двери.
Инцидент произошел вечером 25 декабря. По данным источника в правоохранительных органах, из машины неизвестный вытащил сумку, в которой были документы, три банковские карты и 1,9 млн рублей наличными.
Потерпевшим по делу проходит замдиректора одной из фирм области. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?