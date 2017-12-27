В Самаре понадобилась помощь шестерым мужчинам с подозрением на пищевое отравление

В понедельник, 25 декабря, в одиннадцатом часу вечера в доме на ул. Максима Горького в Самаре, по предварительным данным, почувствовали себя плохо шестеро мужчин 49, 44, 38, 32, 31 и 30 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, у них было подозрение на пищевое отравление.
Вызванные врачи самарской "скорой помощи" оказали пациентам помощь на месте, после чего самарцы почувствовали себя лучше и отказались от поездки в больницу.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.