В Самаре понадобилась помощь шестерым мужчинам с подозрением на пищевое отравление

В понедельник, 25 декабря, в одиннадцатом часу вечера в доме на ул. Максима Горького в Самаре, по предварительным данным, почувствовали себя плохо шестеро мужчин 49, 44, 38, 32, 31 и 30 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у них было подозрение на пищевое отравление. Вызванные врачи самарской "скорой помощи" оказали пациентам помощь на месте, после чего самарцы почувствовали себя лучше и отказались от поездки в больницу.