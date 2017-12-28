"ЭнергосбыТ Плюс Самара" подал иск на банкротство ООО "Департамент ЖКХ Тольятти"

Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" 25 декабря подало заявление о признании банкротом ООО "Департамент ЖКХ Тольятти", сообщила пресс-служба филиала.
Основанием для подачи иска стала задолженность управляющей компании за полученное тепло в размере 3,69 млн руб., накопленная за период январь-апрель 2017 года.
Как говорится в сообщении, этот долг подтвержден судебной инстанцией, в законную силу вступило решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов, однако управляющая компания не спешит гасить долги прошлого отопительного сезона.
Данная управляющая компания входит в топ-5 крупнейших должников за полученную тепловую энергию, произведенную электростанциями Самарского филиала "Т Плюс". По состоянию на 27 декабря общая задолженность ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" составляет 347,7 млн рублей.
В целом задолженность потребителей тепловой энергии региона перед теплоэнергетиками "Т Плюс" превышает 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер задолженности вырос на 6%, или на 432,2 млн рублей. Основную часть прироста суммы долга "обеспечили" управляющие компании и ТСЖ.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.