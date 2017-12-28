"ЭнергосбыТ Плюс Самара" подал иск на банкротство ООО "Департамент ЖКХ Тольятти"

Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" 25 декабря подало заявление о признании банкротом ООО "Департамент ЖКХ Тольятти", сообщила пресс-служба филиала.

Основанием для подачи иска стала задолженность управляющей компании за полученное тепло в размере 3,69 млн руб., накопленная за период январь-апрель 2017 года.

Как говорится в сообщении, этот долг подтвержден судебной инстанцией, в законную силу вступило решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов, однако управляющая компания не спешит гасить долги прошлого отопительного сезона.

Данная управляющая компания входит в топ-5 крупнейших должников за полученную тепловую энергию, произведенную электростанциями Самарского филиала "Т Плюс". По состоянию на 27 декабря общая задолженность ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" составляет 347,7 млн рублей.

В целом задолженность потребителей тепловой энергии региона перед теплоэнергетиками "Т Плюс" превышает 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер задолженности вырос на 6%, или на 432,2 млн рублей. Основную часть прироста суммы долга "обеспечили" управляющие компании и ТСЖ.