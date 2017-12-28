Завершен процесс передачи банка "Российский капитал" в состав АИЖК

Завершен процесс передачи банка "Российский капитал" в состав единого института развития в жилищной сфере.

100% акций банка 26 декабря 2017 г. внесены в уставной капитал АИЖК, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

На базе банка "Российский капитал" будет создан универсальный ипотечно-строительный банк. Планируется, что доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле банка увеличится с 25% в 2017 г. до 66% в 2020 году. Основным фокусом розничного бизнеса Банка будет ипотечное жилищное кредитование, с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году.

В начале 2018 г. банк приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание), разработает новый формат отделений ("центров жилья"). На базе банка будет создана цифровая платформа, объединяющая банковские и небанковские продукты (в том числе через внешних партнеров) для формирования экосистемы "вокруг жилья", обеспечения уникального пользовательского опыта и роста клиентской базы.

В 2018 г. банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд ДОМ.РФ. Банк "Российский капитал" будет переименован в ДОМ.РФ Банк.

Председателем Совета директоров банка является генеральный директор АИЖК Александр Плутник, председателем правления - Михаил Кузовлев.