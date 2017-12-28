Самарские дети сыграют в футбол с командой Дедов Морозов

В четверг, 28 декабря, на базе ПФК "Крылья Советов" пройдет благотворительный футбольный матч.

Команду детей, в которую вошли ребята из городских школ-интернатов и юные любители футбола с заболеваниями ДЦП, привезет на игру клубный автобус, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Соперничать с маленькими футболистами будут Деды Морозы. В костюмах новогодних волшебников на поле выйдут любимые ветераны и сотрудники клуба, самарские знаменитости и журналисты.

Форму Деда Мороза примерят Антон Бобер, Дмитрий Колчин, Юрий Проничев. Судить новогоднюю встречу будет профессиональный арбитр — председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко.

После матча ребята получат призы и подарки, в том числе — новогодние наборы с символикой Самары, города-организатора ЧМ-2018.

Также планируется подведение итогов акции "Елка подарков" и конкурса детских рисунков, реализованных клубом при поддержке СМИ. Будет работать интерактивная зона с приставкой и футбольными симуляторами. Все ребята будут обеспечены горячим питанием от партнера клуба