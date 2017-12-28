Комиссиям по делам несовершеннолетних исполняется 100 лет

В среду, 27 декабря, в Самарской губернской думе чествовали членов комиссий по делам несовершеннолетних. В январе институту КДН исполнится 100 лет. О том, какого труда требует защита прав детей и подростков, как ведется работа с неблагополучными семьями, депутатам рассказали члены КДН.

Напомним, днем создания комиссий считается 14 января 1918 года, когда совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "О комиссиях для несовершеннолетних". Спустя многие годы принцип их работы не изменился - это объединение нескольких ведомств для решения проблем детей и подростков.

В состав современных КДН входят представители органов опеки, полицейские, врачи, руководители социальных учреждений и т.д. Возглавляет комиссию, как правило, заместитель главы муниципалитета или региона. Сегодня в области функционирует 49 комиссий по делам несовершеннолетних. Их главная задача - защищать интересы юных граждан: избавить их от пагубных зависимостей, предотвратить совершение ими преступлений, оградить от жестокого обращения взрослых.

По словам председателя губернской думы Виктора Сазонова, на учете областной комиссии состоит около 5000 человек, или 1% от общего количества всех детей области. "У нас остаются очень серьезные проблемы по работе с несовершеннолетними, но вместе мы сможем переломить эту ситуацию. Мы обязаны создавать все условия, чтобы оградить несовершеннолетних детей от преступных посягательств и участия их в совершении преступлений", - подчеркнул Сазонов.

Работа комиссий поддерживается на государственном уровне. Как рассказала депутат Госдумы РФ Надежда Колесникова, сегодня в первом чтении приняты изменения в закон "Об образовании в РФ" и закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Согласно документу, в состав комиссий включаются органы занятости. Расширяется и спектр полномочий КДН. К примеру, появляется право вести разъяснительную работу с людьми, которые оказывают на совершеннолетних негативное влияние.

Работники комиссий восприняли эту новость с воодушевлением, ведь именно взрослые часто являются источником подростковых проблем.

"Основная проблема - в том, что родители зачастую нарушают родительские права и не должным образам заботятся о своих детях. Есть такая статья административного кодекса - 5.35 ("Неисполнение родителями… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Она красной нитью проходит через всю практику работы КДН", - рассказала член КДН Новокуйбышевска, руководитель городского управления по вопросам семьи и демографического развития Елена Шашарина. - Штраф по этой статье невелик, чисто формальный штраф. Но родительская совесть - более строгий судья. Она напоминает, что главное в жизни родителей - это забота о своих детях". На втором месте - преступления самих несовершенолетних: от мелких краж до серьезных правонарушений.

Методы у комиссий разные. Иногда достаточно просто провести беседу, подключив семейного психолога. "Недавно мы рассматривали ситуацию, когда два подростка совершили мелкую кражу в супермаркете. В ответ на вопрос "зачем?" они ответили: "Мы хотели попробовать, что значит воровать". Забота членов комиссии - объяснить, к чему это может привести. Мы должны любить своих детей, позволять им многое, но не разрешать переступать определенную грань", - считает Шашарина.

Работают комиссии и с более сложными ситуациями, когда родители не имеют средств к существованию, злоупотребляют алкоголем или психоактивными веществами. "В этом случае ребенок помещается в социально-реабилитационный центр, где он отдыхает, посещает кружки. В этом время родители трудоустраиваются, избавляются от вредных привычек, наводят порядок дома", - рассказала Шашарина.

Усилия членов КДН не проходят бесследно. В 2016 году несовершеннолетними совершено на 14,5% меньше преступлений, чем в 2015 году. В 2017 году также наблюдается снижение подростковой преступности примерно на 10%. Депутаты поблагодарили членов комиссии за благородный труд и вручили им грамоты и благодарности губернской думы.

"Ваш, на первый взгляд, невидимый труд укрепляет наши семьи, решает судьбы наших ребят. Одни дети вырастают, другие рождаются, но вы всегда стоите на страже их здоровья и благополучия", - отметил председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов.